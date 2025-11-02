Военный министр США: Отношения Вашингтона и Пекина находятся в наилучшем состоянии

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на телеканал «Russia Al-Yaum», Пит Хегсет, военный министр США, заявил: «Я договорился с моим китайским коллегой Дун Цзюнем о необходимости создания военных каналов [связи] для предотвращения конфликтов и сдерживания любой эскалации напряженности между двумя странами».

В другом заявлении он сказал: «Я разговаривал с Президентом Трампом, и мы оба считаем, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем сейчас находятся в наилучшем состоянии».

Хегсет добавил: «После исторической встречи Президента Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее у меня также состоялась очень позитивная встреча с министром обороны Китая Дун Цзюнем в Малайзии, и вчера вечером между нами состоялся новый разговор».

Военный министр США уточнил: «Мы договорились с министром обороны Китая о том, что мир, стабильность и хорошие отношения являются наилучшим путем для наших двух великих и могущественных стран».

В другой части своего выступления он также повторил «крестоносные» слова Трампа о массовых убийствах христиан в Нигерии, заявив: «Массовое убийство невинных христиан в Нигерии и в любой точке мира должно быть немедленно остановлено».

Хегсет, подтверждая слова Трампа о возможности военных действий США в Нигерии и угрожая этой стране, сказал: «Министерство войны США готовится к действиям; либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламистских террористов, совершающих эти ужасные преступления».