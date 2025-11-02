Контрабанда иракской нефти американскими бандами

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маалума», иракский политический аналитик Мохаммад Аль-Дари подчеркнул, что американские компании, заключившие нефтяные контракты с Иракским Курдистаном, являются не чем иным, как бандами по контрабанде нефтепродуктов.

Он добавил: Эти так называемые компании незаконно занимаются контрабандой нефти из Иракского Курдистана и продают ее на мировых рынках.

Аль-Дари заявил: Министерство нефти Ирака просило представителей этих американских компаний провести встречу по указанным контрактам, но они отказались по совершенно очевидным причинам.

Он отметил: Ранее ОПЕК предупреждала о контрабанде нефтепродуктов из Иракского Курдистана в объеме 200 тысяч баррелей в день.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп недавно в своих словах, которые еще больше демонстрируют колониальный характер этой страны, сказал: У Ирака так много нефти, что он не знает, что с ней делать!