  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Контрабанда иракской нефти американскими бандами

2 ноября 2025 - 12:58
News ID: 1745613
Source: ABNA
Контрабанда иракской нефти американскими бандами

Иракский политический аналитик указал на контрабанду нефти страны американскими бандами.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маалума», иракский политический аналитик Мохаммад Аль-Дари подчеркнул, что американские компании, заключившие нефтяные контракты с Иракским Курдистаном, являются не чем иным, как бандами по контрабанде нефтепродуктов.

Он добавил: Эти так называемые компании незаконно занимаются контрабандой нефти из Иракского Курдистана и продают ее на мировых рынках.

Аль-Дари заявил: Министерство нефти Ирака просило представителей этих американских компаний провести встречу по указанным контрактам, но они отказались по совершенно очевидным причинам.

Он отметил: Ранее ОПЕК предупреждала о контрабанде нефтепродуктов из Иракского Курдистана в объеме 200 тысяч баррелей в день.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп недавно в своих словах, которые еще больше демонстрируют колониальный характер этой страны, сказал: У Ирака так много нефти, что он не знает, что с ней делать!

Your Comment

You are replying to: .
captcha