Член политической коалиции Ирака: Наш ответ на агрессию Израиля будет сокрушительным

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маалума», Иссам Шакир, член Координационной рамочной коалиции, подчеркнул, что любая агрессия со стороны сионистского режима против Ирака встретит сокрушительный ответ.

Он добавил: Багдад никогда не будет медлить в защите суверенитета и национальных интересов Ирака. Спекуляции СМИ о нападении на страну указывают на существование злонамеренных планов по подрыву безопасности Ирака, и нельзя молчать перед лицом этих действий.

Шакир заявил: Мы должны объединиться, и все политические группы и органы безопасности должны занять единую позицию против этих действий. Любая агрессия против Ирака столкнется с ответными мерами, последствия которых не ограничатся только границами нашей страны, но охватят весь регион. Белый дом должен осознавать опасность безоговорочной поддержки некоторых сторон.