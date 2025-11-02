Human Rights Watch: Израиль продолжает геноцид в Газе, несмотря на прекращение огня

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на агентство Шахаб, Euro-Med Human Rights Monitor, опубликовав заявление, объявил, что сионистский режим после прекращения огня в Газе продолжает совершать преступления геноцида против палестинцев в секторе Газа, хотя и с меньшим шумом и новым подходом.

В заявлении добавляется, что с момента начала реализации соглашения о прекращении огня 10 октября прошлого года сионистский режим принял политику постепенных агрессий и использует спорадические бомбардировки вместо широкомасштабной волны геноцида.

Согласно этому отчету, с начала соглашения о прекращении огня сионистская армия убила 219 палестинцев, включая 85 детей, и ранила более 600 человек, что составляет в среднем более 10 убитых палестинцев и почти 30 раненых в день.

Human Rights Watch добавляет, что армия сионистского режима за этот период осуществила две крупные волны агрессии в Газе: первая была 19 октября, в результате которой погибли 47 палестинцев, а вторая – 28 и 29 октября, во время которой погибло 110 палестинцев.