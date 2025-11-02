Приостановка крупнейшего газового контракта между Египтом и сионистским режимом

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на агентство Шахаб, Эли Коэн, министр энергетики кабинета сионистского режима, заявил, что Тель-Авив выступает против завершения крупного газового контракта с Египтом по политическим и экономическим причинам. Он подчеркнул, что не подпишет соглашение об экспорте газа, пока не будут гарантированы интересы безопасности Израиля.

Источники в сионистских СМИ утверждают, что США оказывают давление на сионистский режим для завершения этого контракта. Газета «Исраэль Хайом» сообщила, что крупная американская энергетическая компания «Шеврон», управляющая газовым месторождением, оказывает давление на Израиль с целью утверждения этого соглашения.

Наблюдатели считают, что сионистский режим использует газовый вопрос для оказания давления на Египет, чтобы наказать эту страну за участие в соглашении о прекращении огня в Газе наряду с Египтом и Турцией.