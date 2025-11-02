Калибаф: Любое международное соглашение должно быть отправлено в Меджлис для утверждения

По сообщению корреспондента АБНА, Мехди Кучекзаде на открытом заседании Исламского консультативного совета (Меджлиса) сегодня (воскресенье, 2 ноября) в устном предупреждении заявил: Несколько дней назад Иран подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе с киберпреступностью. Заместитель министра иностранных дел по парламентским вопросам в беседе со мной заявил, что подписание не означает подпись, обязывающую нас соблюдать положения этой конвенции, но что означает ее публичное обсуждение и публикация на официальных государственных сайтах и в новостных агентствах?

Представитель народа Тегерана в Исламском консультативном совете продолжил: К сожалению, в стране укореняется зловещий метод, а именно пренебрежение законом, даже Конституцией; это пренебрежение началось с правил найма людей на ответственные должности и продолжилось в других вопросах.

Он заявил: Сейчас дошло до того, что они открыто и публично объявляют, что мы присоединились к такой-то международной конвенции, а Меджлис не имеет об этом никакой информации.

Кучекзаде подчеркнул: Господин Калибаф! Вы должны защищать достоинство Меджлиса. Что значит, что договор подписывается, а депутатам объясняют, что эта подпись не является основной? Вы как Председатель Меджлиса должны предотвратить такие действия.

Мохаммадбагер Калибаф в ответ на предупреждение депутата сказал: Обязанность всех депутатов – следить и предотвращать заключение любого договора за границей без одобрения Меджлиса, но все должны обратить внимание на то, что сначала договор заключается с противоположной стороной, а затем его соглашение отправляется в Меджлис для утверждения. Я прослежу за этим вопросом.