Тегеран и Москва укрепляют межпарламентские связи перед лицом односторонней политики Запада

Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между законодательными органами двух стран, подчеркнув их общую позицию по противодействию односторонней политике западных государств.

Борис Чернышов приветствовал иранскую делегацию и отметил «высочайший уровень взаимного доверия» в парламентских отношениях.

«Отношения между двумя парламентами имеют для нас большое значение, поскольку роль парламента в разработке и реализации политики в Исламской Республике Иран весьма заметна», – заявил Чернышов. – «Многие иранские депутаты впоследствии играют роль в исполнительной власти, что свидетельствует о глубоком влиянии иранского Меджлиса на политическую структуру страны».

В свою очередь, глава иранской парламентской делегации Мохсен Зангане напомнил о «стойкости Тегерана и Москвы перед лицом односторонней политики Запада», что является важной основой для дальнейшего развития сотрудничества.