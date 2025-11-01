Спецдокладчик ООН: Атака на Иран является «вопиющим нарушением Устава ООН»

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран Май Сато представила доклад Третьему комитету Генеральной Ассамблеи ООН, в котором осудила военные действия против Ирана в ходе «12-дневной войны» как вопиющее нарушение Устава ООН.

В своем отчете Май Сато подчеркнула, что «иностранная военная агрессия принесла огромные страдания», которые заслуживают компенсации.

«Такие нападения никогда не должны были происходить», – заявила Май Сато. – «Эти действия несли риск катастрофических гуманитарных и экологических последствий, которые могли затронуть весь регион».

Спецдокладчик отметила, что человеческие потери в результате этих атак были разрушительными.

