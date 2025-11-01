Опрос: подавляющее большинство палестинцев отвергает разоружение Cопротивления

Результаты нового опроса, посвященного плану Трампа, показывают, что подавляющее большинство палестинцев выступает против любого разоружения групп Сопротивления, даже как условия для прекращения войны, и в то же время испытывает крайний скептицизм относительно способности мирного плана Трампа привести к созданию независимого палестинского государства.

Согласно исследованию, мирная инициатива Дональда Трампа получила неоднозначную реакцию: в Газе ее поддерживают больше, чем на Западном берегу. Большинство участников опроса поддерживают ответ ХАМАС на данный план, однако категорически отвергают разоружение. При этом большинство из них сомневается, что этот план положит конец войне или приведёт к созданию государства.

Опрос охватил 1270 человек, включая 830 респондентов на Западном берегу (в 83 населенных пунктах) и 440 в секторе Газа (в 44 населенных пунктах), с погрешностью 3,5%. Исследование проводилось на Западном берегу и в секторе Газа с 22 по 25 октября 2025 года в очной, виртуальной или телефонной форме.