Грузия приостановила работу в Парламентской ассамблее «Евронест»

Об этом 1 ноября заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

«В случае возникновения соответствующих условий для конструктивного диалога со стороны Европарламента делегация парламента Грузии будет готова вновь включиться в работу данной парламентской платформы», — указано на странице Папуашвили в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

Политик отметил, что Грузия всегда вносила результативный и значительный вклад в инициативу «Восточного партнерства». Однако последние резолюции, принятые «Евронестом» в Ереване, о якобы «фальсификации» парламентских выборов 2024 года содержат «неприемлемые и возмутительные формулировки».

Папуашвили подчеркнул, что европарламентарии должны отказаться от узкой политической повестки дня и уважать международный порядок, «основанный на правилах».

Ранее в этот день Папуашвили сообщил, что парламент Грузии принял решение прекратить участвовать в заседаниях ПА «Евронест» из-за несправедливого отношения к республике. Европарламент превратил площадку «Евронеста» в «инструмент шантажа и средство принудительного навязывания соседним странам своей узкой политической повестки», а игнорирование ассамблеей воли грузинского народа «категорически неприемлемо», подчеркнул спикер.