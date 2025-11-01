В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США

Юрист NSP Глеб Бойко подтвердил изданию, что уже известно о трёх подобных случаях. По его утверждению, хватает лишь бельгийской лицензии для разблокировки. Ранее же, напомнил он, россиянам требовалось получить две лицензии для разморозки активов, их выдавали регуляторы США и Евросоюза.

Юридическая компания Delcredere уже получила от Euroclear уведомление, где расписан новый порядок действий при разблокировке. Для этого россиянам нужно лишь соблюсти несколько условий. Изменённые правила действуют, если в трансакции нет американского лица или финучреждения, при этом перестановка активов осуществляется внутри Euroclear, а у инвестора есть лицензия казначейства Бельгии.

К слову, активы россиян были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году. Объём всех замороженных средств составил сумму в 6 триллионов рублей, пятая часть которых принадлежит физическим лицам.