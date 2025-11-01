CNN раскрывает: Закулисные действия Обамы против Трампа

По сообщению информационного агентства Abna, американский телеканал CNN сообщил, что бывший президент страны Барак Обама глубоко обеспокоен политикой Дональда Трампа в различных областях, особенно в отношении демократов.

В отчете говорится, что Обама, который меньше появлялся на публике во время президентства Байдена, намерен разработать стратегию с участием нового поколения демократов, направленную на оказание давления на американских политических чиновников по вопросу разделения избирательных округов (Gerrymandering).

Далее в отчете подчеркивается, что Обама предупредил, что Трамп препятствует приходу демократов к власти, и что исходящая от него опасность является серьезной угрозой для демократов. Он также упомянул о растущей правовой и политической напряженности в США, подчеркнув необходимость применения иного и эффективного подхода к этим вызовам.

По этой причине Обама стремится провести закрытые и тайные встречи с лидерами партий и своими союзниками, чтобы донести до них мысль о необходимости противодействовать рискованным действиям Трампа в США.