Более 800 погибших и раненых во время режима прекращения огня в Газе

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Маан», Евро-Средиземноморский наблюдательный центр по правам человека заявил, что сионистский режим продолжает совершать преступления геноцида против палестинцев в секторе Газа, так что с момента вступления в силу прекращения огня в этом районе в среднем более 10 палестинцев погибали ежедневно.

Согласно этому отчету, в период так называемого «прекращения огня» в секторе Газа по меньшей мере 219 палестинцев, включая 85 детей, были убиты, и 600 получили ранения. Эти статистические данные показывают, что сионистский режим не прекратил преступление целенаправленного истребления палестинцев.

В течение этого периода сионистский режим провел две крупные волны атак против сектора Газа 19 и 29 октября, в ходе которых 47 палестинцев, включая 20 детей, погибли во время первой волны, и 110 палестинцев, включая 46 детей, во время второй волны.

Кроме того, обстрелы, артиллерийские атаки и масштабное разрушение палестинских домов в секторе Газа продолжаются.