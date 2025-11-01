По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маядин», медиа-источники сионистского режима сообщили, что Египет разрабатывает политический план для снижения напряженности между Ливаном и этим режимом.

Согласно этому отчету, арабские политические источники сообщили, что план включает закрепление прекращения огня в Ливане и вывод сионистских военных из пяти оккупированных районов в обмен на прекращение военной деятельности «Хезболлы» к югу от реки Литани.

В отчете говорится, что будет создан механизм под надзором арабских стран и Турции для реализации этого соглашения. В плане подчеркивается необходимость координации между Ираном и Саудовской Аравией для недопущения вовлечения Ливана в региональные конфликты; это при том, что официальные лица нашей страны неоднократно подчеркивали невмешательство во внутренние дела Ливана.

Следует отметить, что сионистский режим с момента официального введения режима прекращения огня в Ливане нарушил это соглашение более пяти тысяч раз, в то время как ливанская «Хезболла» выполнила все свои обязательства.

В указанном отчете говорится, что, согласно плану Египта, «Хезболла» может сохранить свое оружие, но не может его модернизировать или использовать!