По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на ливанскую газету «Аль-Ахбар», США в последнее время оказывают большое давление на Ливан с целью реализации механизма разоружения сопротивления, при этом полностью развязав руки сионистской стороне.

По словам информированных источников, американцы прямо заявили арабским чиновникам, что не могут оказывать большее давление на сионистский режим. Эта реакция прозвучала в ответ на призыв арабских посредников остановить враждебные операции сионистского режима против Ливана.

«Аль-Ахбар» добавляет, что США согласны с нарративом сионистского режима, как в Ливане, так и в Сирии, и теперь также согласны с агрессией сионистского режима в Газе. Взамен Вашингтон просит арабских посредников ускорить политические соглашения между Тель-Авивом и странами, соседствующими с оккупированной Палестиной.

В том же контексте президент США Дональд Трамп решил назначить специального должностного лица для координации всех своих посланников в регионе. Этот чиновник потребовал от Стива Виткоффа, Тома Браака и других американских представителей, включая Морган Ортагус, предоставить подробные отчеты о том, что они делают, не позднее середины следующего месяца, чтобы провести необходимую координацию по этим отчетам с сионистским режимом.

«Аль-Ахбар» добавляет, что американцы считают, что пока Ливан отказывается от вступления в прямые политические переговоры с сионистским режимом, Вашингтон не сможет убедить Тель-Авив прекратить свои военные операции. По словам тех же источников, нынешнее сильное давление на Ливан будет только расти.

В том же контексте некоторые президентские источники утверждали, что «Ливан и «Хезболла» согласились на участие гражданских лиц в комитете механизма». Конечно, эти слухи также рассматриваются в рамках «новой формы давления». В то же время, источники, близкие к Жозефу Ауну, опровергли это и подчеркнули, что эти новости сфабрикованы.

Политические круги Ливана заявили, что страна согласилась с принципом переговоров, и ее руководители выразили готовность к принципу переговоров на основе прошлой формулы.

Некоторые другие круги сообщили «Аль-Ахбар», что Ортагус во время своего визита получила предварительное согласие от ливанских лидеров на назначение гражданского представителя в качестве эксперта от каждого из них для присоединения к комитету непрямых переговоров, с условием прекращения огня.