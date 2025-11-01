ЮНИФИЛ: Израиль нарушил соглашение о прекращении огня в Ливане 9400 раз

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Синьхуа, Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили вчера в отчете, что с момента прекращения огня с ливанской «Хезболлой» около года назад они зафиксировали более 9400 случаев нарушений со стороны Израиля.

Тилак Бухарил, представитель ЮНИФИЛ, предупредил, что ситуация на границе остается хрупкой, и сообщил агентству Синьхуа: «С момента соглашения о прекращении боевых действий в ноябре прошлого года ЮНИФИЛ зарегистрировала почти 7000 воздушных нарушений и более 2400 действий к северу от Голубой линии на границе между Ливаном и Израилем».

Бухарил продолжил: «Ситуация хрупкая, и существует острая необходимость предотвратить любую дальнейшую эскалацию».

Он отметил, что ЮНИФИЛ готова поддержать все стороны в соблюдении Резолюции 1701 (Совета Безопасности ООН), добавив, что продолжающиеся нарушения угрожают и подрывают прогресс, достигнутый сторонами в направлении восстановления стабильности.

Этот представитель ЮНИФИЛ уточнил, что ливанская армия при поддержке ЮНИФИЛ была передислоцирована в более чем 120 постоянных пунктах в пограничной зоне на юге Ливана.

По словам Бухарила, по мере приближения завершения миссии ЮНИФИЛ в конце 2026 года, ее внимание по-прежнему сосредоточено на поддержании стабильности вдоль Голубой линии, поддержке ливанской армии и ее развертывании на юге, а также содействии распространению власти ливанского правительства в этом чувствительном районе.