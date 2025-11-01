Цель Трампа — не мир, а интересы в исламских странах

По сообщению информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», Али Акбар Велаяти, советник Лидера революции, написал в своем аккаунте в сети X: Цель Трампа, отрицающего нарушение прекращения огня детоубийственным сионистским режимом в Газе, — не сохранение мира. Напротив, он стремится устранить препятствия для реализации своих финансовых контрактов с исламскими странами и максимально использовать их богатство.

В этом послании он отметил: «Шоу» в Шарм-эль-Шейхе также было проведено в этом же контексте.