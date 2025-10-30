Тревога высшего уровня: Рубио и Хегсет экстренно переехали из своих домов на военные базы

Американское издание The Atlantic сообщило, что высшие должностные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, в целях безопасности переехали с семьями из своих домов на военную базу под Вашингтоном. Издание насчитало минимум шестерых приближенных Дональда Трампа, которые совершили такой «экстренный маневр».

Рубио и Хегсет поселились на военной базе Форт Макнейр, где им выделили дома в так называемом «генеральском квартале». На ремонт особняка для Хегсета армия потратила $137 000.

Также стало известно о переезде министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в дом коменданта береговой охраны на базу Joint Base Anacostia-Bolling.

Причина переездов - напряженная обстановка внутри США. Особенно страхи чиновников трамповской администрации усилились после убийства республиканского активиста Чарли Кирка. Да и самого Дональда Трампа ведь чуть не убили.

При этом американские либералы критикуют перемещение приближенных хозяина Белого дома на военные базы: дескать, теперь из-за этого не хватает нормального жилья высшим офицерам. Впрочем, Рубио, Хегсет и Ко честно платят за аренду казенных жилищ.