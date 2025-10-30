Вэнс объяснил слова Трампа про ядерные испытания: вот что задумали США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа об испытании ядерного оружия. По словам Вэнса, такие испытания необходимы США, правда он не уточнил, планируют ли Штаты реально возобновлять ядерные взрывы.

«У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», — отметил Вэнс в беседе с журналистами в Белом доме.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп в ходе своего визита в Азию отдал распоряжение начать подобные испытания. По его мнению, это якобы позволит Америке не отставать от других ведущих держав.

Комментируя это решение, академик Алексей Арбатов уточнил, что заявление Трампа связано с озабоченностью США российскими разработками, такими как «Буревестник» и «Посейдон». Эксперт опроверг утверждения американского лидера о ядерном лидерстве США, назвав их бездоказательными.