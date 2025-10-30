Аракчи: враг был остановлен благодаря синхронному движению военного поля и дипломатии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, заявив, что страну защищает ее оборонная мощь, подчеркнул: «Сила дипломатии является частью оборонной мощи страны, и мы видели, что когда военное поле и дипломатия двигались синхронно, они останавливали врагов».

На встрече с представителем лидера Исламской революции в провинции Восточный Азербайджан Аббас Аракчи заявил: «То, что сохраняет страну — это национальная мощь и вооруженные силы, опираясь на которые дипломаты присутствуют на своих полях [деятельности]».