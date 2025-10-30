Кремль: Россия должна вести переговоры с Трампом исходя из своих интересов

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «РИА Новости», Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил сегодня в среду, что Трамп «демонстрирует искреннюю приверженность идеям, связанным с миром. Россия должна вести переговоры с Трампом исходя из своих интересов».

Пресс-секретарь президента России продолжил: «Трамп искренне стремится помочь в разрешении конфликта на Украине, и Москва оценивает это позитивно. Отказ Европы от русофобского мировоззрения в ближайшем будущем немыслим. Я не думаю, что военный азарт Европы когда-либо утихнет. Путин внимательно следил за информацией, связанной с испытаниями “Посейдона”. Испытания передового российского оружия проводятся в соответствии со всеми международными нормами и двусторонними соглашениями».