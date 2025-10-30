Реакция Швеции на массовые убийства в Эль-Фашере, Судан

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Министерство иностранных дел Швеции в среду опубликовало заявление, осуждающее произошедшие в Судане массовые убийства.

В заявлении МИД Швеции по этому поводу говорится: «Силы быстрого реагирования несут ответственность за защиту гражданского населения в районах, находящихся под их контролем в Судане».

В заявлении добавляется: «Все стороны в Судане должны уважать нормы международного гуманитарного права и вернуться за стол переговоров».

Объединенные вооруженные силы в Дарфуре, на западе Судана, вчера обвинили Силы быстрого реагирования в убийстве 2000 мирных жителей в городе Эль-Фашер 26 и 27 октября.

Осажденный город Эль-Фашер в последние дни стал ареной ожесточенных боев между суданской армией и Силами быстрого реагирования, которые в воскресенье заявили о контроле над некоторыми частями города, включая штаб армии. Сообщается, что после захвата контроля над Эль-Фашером в городе начались массовые казни.

Объединенные вооруженные силы, которые сражаются вместе с суданской армией против Сил быстрого реагирования, заявили, что ополченцы Сил быстрого реагирования совершили ужасные преступления против невинных гражданских лиц в городе Эль-Фашер и казнили более 2000 невооруженных граждан, большинство из которых были женщинами, детьми и стариками, в условиях глобального молчания.