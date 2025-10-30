Bloomberg: Трамп встретится с премьер-министром Венгрии 8 ноября

По сообщению агентства ABNA, Bloomberg сообщил о встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии в Белом доме.

По данным этого СМИ, Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября в Вашингтоне.

Хотя окончательное место встречи еще не согласовано, Орбан объявил на этой неделе о своем скором визите в Вашингтон.

На данный момент не сообщалось о каких-либо дополнительных новостях или информации относительно основных тем обсуждения между этими двумя официальными лицами.