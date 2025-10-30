Трамп: Наш военный союз с Южной Кореей силен как никогда

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент США Дональд Трамп сказал: «Южная Корея согласилась выплатить Соединенным Штатам 350 миллиардов долларов в обмен на снижение наших тарифов».

Он добавил: «Южная Корея согласилась закупить огромное количество нашей нефти и газа, а инвестиции корейских компаний в нашей стране превысят 600 миллиардов долларов».

Президент США далее заявил, что военный союз его страны с Южной Кореей сильнее, чем когда-либо.

Он добавил: «Я согласился, что для Южной Кореи будет построена атомная подводная лодка вместо ее дизельных подводных лодок».

Трамп сказал, что с нетерпением ждет встречи с президентом Китая в ближайшие часы.