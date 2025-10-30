Доха: Мы находимся в контакте с обеими сторонами для сохранения прекращения огня в Газе

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Sputnik, «Шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани», министр иностранных дел Катара, заявил, что его страна активно контактирует как с израильской, так и с палестинской сторонами, чтобы обеспечить устойчивость соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, несмотря на проблемы, с которыми оно столкнулось во вторник.

Он добавил: «Мы отслеживаем проблемы, с которыми прекращение огня столкнулось во вторник, и это было ожидаемо. Тем не менее, к счастью, обе стороны признают, что это соглашение должно оставаться в силе».

Министр иностранных дел Катара отметил: «То, что произошло вчера, было разочаровывающим, и мы попытались это сдержать. Вашингтон привержен этому соглашению».

Он продолжил: «Наша миссия сегодня состоит в том, чтобы гарантировать окончание войны и выполнение того, о чем договорились в Шарм-эш-Шейхе».

Сионистский режим прошлой ночью во вторник снова нарушил прекращение огня в Секторе Газа и подверг различные районы этого анклава обстрелам, в результате которых десятки палестинцев были убиты и ранены.