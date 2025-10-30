Реакция ХАМАС на запрет посещения палестинских заключенных представителями Красного Креста

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на палестинское агентство новостей «Шахаб», Исламское движение сопротивления ХАМАС заявило в своем заявлении, что решение «Исраэля Каца», военного министра сионистского режима, запретить представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) посещать сотни палестинских заключенных, считается нарушением основных прав наших заключенных, и это добавляется к ряду систематических и преступных нарушений Израиля в отношении заключенных, таких как убийства, пытки, голод и медицинское пренебрежение.

В заявлении ХАМАС добавлено: «Мы призываем международное сообщество и правозащитные и гуманитарные организации вмешаться, чтобы остановить эти варварские действия против палестинских заключенных в тюрьмах, которые являются явным нарушением международного права и Третьей Женевской конвенции».

ХАМАС также призвало международное сообщество и правозащитные организации серьезно работать над освобождением палестинских заключенных, разоблачением варварских действий оккупантов и привлечением к ответственности лидеров этого режима за их беспрецедентные преступления.