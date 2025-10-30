  1. Home
Реакция ХАМАС на запрет посещения палестинских заключенных представителями Красного Креста

30 октября 2025 - 11:37
Исламское движение сопротивления ХАМАС назвало решение сионистского режима запретить представителям Красного Креста посещать палестинских заключенных нарушением их основных прав.

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на палестинское агентство новостей «Шахаб», Исламское движение сопротивления ХАМАС заявило в своем заявлении, что решение «Исраэля Каца», военного министра сионистского режима, запретить представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) посещать сотни палестинских заключенных, считается нарушением основных прав наших заключенных, и это добавляется к ряду систематических и преступных нарушений Израиля в отношении заключенных, таких как убийства, пытки, голод и медицинское пренебрежение.

В заявлении ХАМАС добавлено: «Мы призываем международное сообщество и правозащитные и гуманитарные организации вмешаться, чтобы остановить эти варварские действия против палестинских заключенных в тюрьмах, которые являются явным нарушением международного права и Третьей Женевской конвенции».

ХАМАС также призвало международное сообщество и правозащитные организации серьезно работать над освобождением палестинских заключенных, разоблачением варварских действий оккупантов и привлечением к ответственности лидеров этого режима за их беспрецедентные преступления.

