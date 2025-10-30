Консультации Мохаммада Абдусалама со специальным посланником ООН

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Масира», Мохаммад Абдусалам, глава делегации «Ансаруллы» Йемена по переговорам, объявил в среду, что он встретился со Специальным посланником Организации Объединенных Наций и обсудил продвижение мирного процесса на основе дорожной карты, которая ранее была представлена при посредничестве Омана и по согласованию с Саудовской Аравией.

Он заявил: «Была подчеркнута необходимость возобновления выполнения положений дорожной карты, особенно пунктов, касающихся прав человека, и мы напомнили, что нет никаких причин для продолжения промедления в ее реализации».

Глава делегации «Ансаруллы» также добавил, что на встрече он подчеркнул бесполезность необоснованных задержаний сотрудников организаций, работающих в Йемене, и напомнил, что информация от силовых структур в Сане о диверсионных действиях некоторых из задержанных была предоставлена ООН.

Абдусалам пояснил: «Соответствующие органы готовы предоставить документы и доказательства, свидетельствующие о том, что некоторые из этих лиц занимались шпионажем под прикрытием гуманитарной деятельности».

В заключение он подчеркнул приверженность «Ансаруллы» Йемена поиску справедливых решений, продолжению координации с международными организациями и обеспечению законной и безопасной деятельности организаций в рамках их гуманитарных обязанностей.