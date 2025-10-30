Economic Times: Индия добилась продления исключения порта Чабахар из-под санкций

По сообщению агентства ABNA, газета Economic Times сообщила, что правительству Индии удалось продлить действие американского исключения из санкций для деятельности в иранском порту Чабахар до начала следующего календарного года (2026).

Согласно этому отчету, этот порт, играющий стратегическую роль в региональном плане связности Индии, сохраняет жизненно важный маршрут страны в Афганистан, Центральную Азию и Восточную Россию, а также позволяет продолжать экономическое и гуманитарное сотрудничество.