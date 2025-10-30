Медиа-советник главы Политбюро ХАМАС: Мы не нарушали прекращение огня

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Араби», Тахер ан-Нуну, медиа-советник главы Политбюро Палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС), в среду в ответ на ночные атаки сионистского режима на Сектор Газа и мученическую смерть более 100 человек, что является явным нарушением прекращения огня, заявил: «Движение ХАМАС привержено прекращению огня».

Он добавил: «Мы призываем посредников предпринять немедленные действия, чтобы обязать оккупантов выполнить пункты соглашения о прекращении огня. Мы не нарушали прекращение огня».

Ан-Нуну заявил: «Что касается оправданий оккупантов относительно убийства военнослужащего этого режима в Рафахе, эта территория находится под полным контролем оккупантов, и со стороны ХАМАС нарушения прекращения огня не было».

Он добавил: «Оккупанты излагают повествование, которое озвучили только они сами, и оккупанты в Газе ищут предлоги».