Министр иностранных дел: Переговоры должны вестись с равных позиций и на основе взаимных интересов / Дипломатия сохраняется даже под огнем войны

Как сообщает международное информационное агентство «Ахль-уль-Бейт (мир им) - АБНА», «Сейед Аббас Аракчи», министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в среду на конференции, посвященной памяти Мирзы Мохеб Али-хана Наземульмолька Маранди в Университете Тебриза, указывая на место дипломатии в истории Ирана, сказал: «Недавние события показали, что дипломатия сохраняется даже под огнем войны, но переговоры отличаются от запугивания и диктовки».

Почтение памяти Мирзы Мохеб Али-хана Наземульмолька Маранди

На этом мероприятии Аракчи, отдавая дань уважения исторической личности Наземульмолька Маранди, назвал его одним из символов успешной иранской дипломатии в эпоху Каджаров и сказал: «Наземульмольк с проницательностью, уверенностью в себе и правильным пониманием условий своего времени наилучшим образом выполнил свою важную миссию по определению границ страны».

Иранская дипломатия; наследие рациональности и могущества

Министр иностранных дел, ссылаясь на традиции иранской государственности, назвал дипломатию не временным инструментом для выхода из кризиса, а проявлением прочной рациональности, добавив: «В нашей исторической традиции диалог основывался на трех столпах: достоинстве, терпении и балансе».

Он подчеркнул: «Диалог – это не поле для отступления или упрямства; это скорее арена для нахождения точки пересечения между честью и целесообразностью».

Провинциальная дипломатия; мост для цивилизационного общения с соседями

Аракчи, указывая на роль северо-западных провинций Ирана в истории дипломатии страны, объявил о реализации провинциальной дипломатии в отношениях с соседними странами, включая Россию, Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию, и сказал: «Наши политические и консульские представительства должны играть эффективную роль в укреплении народных, экономических и культурных обменов».

Переговоры с агрессивным врагом невозможны

В заключительной части своего выступления министр иностранных дел, говоря о недавней агрессии против Ирана, заявил: «Исламская Республика Иран не будет вести переговоры с коварным и агрессивным врагом, который сошел с переговорного пути во время диалога и обратился к угрозам и агрессии».

Он добавил: «Условием продолжения переговоров является приверженность дипломатии с равных позиций, а условием их успеха — приверженность взаимным интересам».

Приглашение воспользоваться архивами Министерства иностранных дел

В заключение Аракчи пригласил исследователей и тех, кто интересуется историей внешних сношений Ирана, воспользоваться архивами Министерства иностранных дел, которые включают более 60 миллионов страниц исторических документов, и представить научному сообществу скрытые аспекты внешней политики Ирана.