Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани заявил о необходимости немедленного и безусловного снятия санкций США и блокады Кубы. По его словам, прекращение этих ограничительных мер станет не только жизненно важным облегчением для народа Кубы, но и чётким сигналом миру о том, что эпоха экономического принуждения, доминирования и угнетения должна завершиться.

Иравани подчеркнул, что Продолжающиеся более шестидесяти лет односторонние и бесчеловечные санкции и блокада против Кубы, якобы под предлогом продвижения демократии, представляют собой яркий пример применения принудительных мер против суверенного и независимого государства, систематически подрывающих права и благосостояние кубинского народа.