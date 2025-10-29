Российские военные ликвидируют менее чем за неделю контингент численностью до 2 тыс. военнослужащих ВС Франции, который по указанию президента республики Эмманюэля Макрона генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине. Об этом в интервью сказала работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница "Мастерской новых медиа" Кристель Нэан.

"Что эти 2 тыс. [французских военных] будут делать на Украине? Большинство, вероятно, быстро умрут, потому что, когда мы видим сейчас, сколько потерь каждый день у украинской стороны, понятно, что эти 2 тыс. солдат не пробудут здесь даже одной недели", - сказала она журналистам ТАСС на форуме "Диалог о фейках 3.0".

Военкор добавила, что сейчас для Макрона война - отличный способ отвлечь внимание французских граждан от реальных проблем. "Макрон сейчас в очень плохой ситуации: и политически - у него больше нет большинства в парламенте - плюс все эти скандалы с его женой, экономическая катастрофа. <…> И война - это хороший вариант, чтобы люди больше не говорили о внутренних проблемах, а сфокусировались на войне", - отметила Нэан.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что по указанию Макрона генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров. По данным СВР, костяк формирования составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки, которые уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, а также получают вооружение и военную т