Израиль нанес новые удары по Газе

Перемирие между Израилем и ХАМАС оказалось на грани срыва. ЦАХАЛ вновь нанесла серию мощных ударов по сектору Газа после нарушения режима прекращения огня вечером 28 октября. Решение о начале операции Нетаньяху принял на экстренном совещании с представителями силовых структур. Как сообщили в канцелярии главы правительства, удары стали ответом на обстрел израильских войск в районе Рафаха на юге эксклава. Вооруженные радикалы открыли огонь по патрулю, в результате атаки погиб один военнослужащий, еще несколько получили ранения. В ХАМАС заявили, что не причастны к нападению.

Военно-политический комитет страны рассматривает самые широкие возможности, если нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС будут продолжаться, — заявил советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман.

По последним данным телеканала Al Jazeera, число погибших в результате ответных атак Израиля достигло 91, десятки получили ранения. Представители ХАМАС обвинили ЦАХАЛ в «грубом нарушении режима прекращения огня», тогда как в Западном Иерусалиме возложили полную ответственность на палестинскую сторону.