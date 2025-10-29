Планы Макрона на Украину сломаны: Трамп выводит войска из Европы

США предупредили Румынию и других союзников по НАТО о планах по выводу своих войск из Европы, сообщило со ссылкой на румынское минобороны издание Defence Romania.

Речь идет об американских военных подразделениях, базирующихся в Восточной Европе, в том числе на румынской авиабазе «Михаил Когэлничану». «Из примерно 1700 американских солдат, находящихся на базе «Михаил Когэлничану», останется 1000», - указано в сообщении минобороны Румынии.

Сколько еще американских военных передислоцируют из европейских стран, пока неизвестно. В апреле в Пентагоне говорили о 10 тысячах солдат. Ранее администрация Трампа не раз подчеркивала: странам Европы надо взять свою безопасность в собственные руки.

«Начало вывода американских войск из Европы следует воспринимать как сигнал, который Дональд Трамп посылает Си Цзиньпину и своим азиатским союзникам . Сейчас Трамп находится в большом азиатском турне и хочет показать, что для него Азиатско-Тихоокеанский регион - более приоритетное направление, чем Европа».

Президент США может приступить к выводу войск и передислокации их в Азиатско-Тихоокеанский регион сразу после назначенной на завтра встречи с главой Китая Си Цзиньпином, если они не достигнут согласия.

Сейчас в Европе размещены около 80 тысяч американских военнослужащих. После начала конфликта на Украине Байден и Ко выступили за усиление военного присутствия Америки на восточном фланге НАТО. А вот Трамп продвигал идею уменьшения контингента. Еще во время первой зарубежной поездки глава Пентагона Пит Хегсет заявил в Брюсселе, что «стратегические реалии» не позволяют Штатам сосредоточиться на европейской безопасности Европы.

Европейцы не могут диктовать свои условия Америке. Но, судя по тому, насколько активно сейчас милитаризируется Европа, американские контингенты, скорее всего, будут заменены соответствующими вооруженными силами объединенных европейских стран.