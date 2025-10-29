США отвергли обвинения в нарушении соглашения со стороны ХАМАС

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», американское издание Axios сообщило, что Вашингтон не заметил никаких нарушений со стороны ХАМАС в недавнем соглашении; этот вопрос противоречит утверждениям сионистского режима (который под этим предлогом совершил сегодня вечером широкомасштабные атаки на Сектор Газа).

По данным Axios, «высокопоставленный американский чиновник» сообщил израильским властям, что Вашингтон не видит признаков нарушения соглашения со стороны ХАМАС, которые требовали бы ответных действий.

Этот чиновник также призвал израильский режим воздержаться от радикальных действий, которые могут привести к срыву соглашения о прекращении огня.

Сионистский режим, в явное нарушение режима прекращения огня, осуществил тяжелые атаки против нескольких точек в Секторе Газа; это действие последовало за неоднократными угрозами официальных лиц этого режима в течение дня.

Согласно этому отчету, истребители израильского режима нанесли два авиаудара на севере и юге Газы, а артиллерия этого режима также обстреляла районы к востоку от Дейр аль-Балаха в центре Сектора Газа.

В результате этих атак больничные источники в Газе сообщили, что на данный момент 9 человек погибли (стали шахидами) и еще 15 получили ранения.

Согласно отчету, эти атаки были сосредоточены на двух городах: Газа и Хан-Юнис на юге Сектора Газа.