Попытка США похитить Мадуро в стиле шпионского романа времен холодной войны провалилась!

По сообщению информационного агентства «Абна», Associated Press написало, что попытка Вашингтона арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро через федерального агента провалилась.

По данным агентства, федеральный агент США сделал соблазнительное предложение старшему пилоту Мадуро, заявив, что тот должен всего лишь тайно направить самолет Мадуро туда, где американские власти смогут его задержать.

Associated Press написало, что американский посредник на тайной встрече пообещал пилоту Мадуро большое состояние. Разговор между сторонами был напряженным, и пилот покинул встречу в непонятном состоянии, хотя он и дал свой номер мобильного телефона тайному американскому агенту Эдвину Лопесу, что может быть признаком его готовности сотрудничать с правительством США.

Отчет Associated Press, подробности которого были получены из интервью с тремя нынешними и бывшими американскими чиновниками, а также одним из оппонентов Мадуро, был опубликован на фоне напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и Венесуэлой по поводу так называемой контрабанды наркотиков на территорию США.

В этом месяце Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить секретные операции на территории Венесуэлы, а Белый дом удвоил награду за арест Мадуро; этот шаг Лопес использовал в качестве рычага в текстовом сообщении пилоту Мадуро.

16-месячный секретный план

В более общем плане, этот проваленный план показывает, как много лет и в какой степени США пытались свергнуть Мадуро. «Вашингтон обвинил его в предоставлении убежища наркоторговцам, террористическим группировкам и коммунистической Кубе!»

Лопес продолжал настаивать в течение 16 месяцев, даже после выхода на пенсию в июле, общаясь с пилотом через зашифрованное приложение для обмена сообщениями.

Попытка США похитить Мадуро в стиле шпионского романа времен холодной войны!

Нерассказанная история и полная заговора попытка Лопеса убедить пилота сотрудничать содержат все элементы шпионского фильма или романа времен холодной войны: роскошные частные самолеты, секретная встреча в ангаре, рискованная дипломатия и хитрая, но безуспешная вербовка одного из ключевых соратников Мадуро!

Согласно отчету Associated Press, в конце концов был реализован план, чтобы поколебать уверенность президента Венесуэлы в истинной лояльности пилота. Associated Press проверило и подтвердило текстовые сообщения между Лопесом и пилотом.

7 августа Лопес написал пилоту Мадуро: «Я все еще жду вашего ответа», и прикрепил к сообщению ссылку на заявление Министерства юстиции США об увеличении награды за арест Мадуро до 50 миллионов долларов!

Трамп с момента возвращения в Белый дом демонстрировал более экстремальную позицию в отношении контрабанды наркотиков.

Президент США недавно отправил тысячи солдат, ударные вертолеты и военные корабли к берегам Карибского моря, чтобы нацелиться на «рыболовецкие» суда, подозреваемые в контрабанде кокаина из Венесуэлы. Согласно сообщениям, американские силы убили по меньшей мере 57 человек в ходе 13 операций, в том числе нескольких в восточной части Тихого океана.