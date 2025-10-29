Трамп: Завтра встречусь с «Си» / Соглашение с Китаем будет захватывающим для всех

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент США Дональд Трамп говорит, что ожидает достичь «фантастического» соглашения с Председателем Китая Си Цзиньпином во время их важной встречи завтра.

По словам Трампа, ожидаемое торговое соглашение будет хорошим как для Америки, так и для Китая, а также «очень захватывающим событием для всех».

Трамп сказал по этому поводу: «Это отличное достижение, и оно лучше, чем война, конфликт и преодоление всех видов проблем. В этом нет необходимости».

Он продолжил: «Я встречусь с ним завтра. Многие люди заинтересованы. Я могу сказать, что мир наблюдает».

Трамп не предоставил никаких подробностей о возможном соглашении!

Президент США, который сегодня прибыл в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС/APEC), должен встретиться с Цзиньпином в этой стране завтра; это их первая личная встреча с момента начала торговой войны Трампа с Китаем.

Трамп, который сейчас находится на заключительном этапе своего шестидневного азиатского турне после остановок в Малайзии и Японии, в последний раз встречался с Председателем Китая в 2019 году на полях саммита G20 в Осаке, Япония.