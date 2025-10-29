Гостевой комментарий, Акбар Масуми: Анализ текущих тенденций на международной арене ясно показывает, что доминирующая международная система находится в процессе перехода от однополярной структуры к многополярному порядку. Свидетельства этой фундаментальной трансформации можно наблюдать в стратегических регионах от Европы и Западной Азии до Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В этом историческом переходе Китайская Народная Республика, обладающая динамичной и расширяющейся экономикой, утвердилась в качестве одного из новых полюсов международной системы.

Поясним, что после Второй мировой войны Китай, выбрав политику нейтралитета, означающую невмешательство в различные международные конфликты и установление дружественных отношений с разными странами, стал независимым игроком в международном сообществе, что привело к экономическому развитию страны.

Однако в новом подходе страны политика нейтралитета изменилась на активную деятельность, и она стала частью головоломки формирования нового международного порядка, сосредоточенного на ограничении сферы влияния Соединенных Штатов. В этом геополитическом контексте Китай, понимая стратегическое положение Исламской Республики Иран, признал антигегемонистский дискурс Ирана единственной альтернативой, способной изменить баланс в регионе Западной Азии и вывести его из сферы влияния американо-сионистского порядка к оперативной независимости. Исходя из этого, можно сказать, что XXI век, начавшийся с постепенного упадка американской гегемонии, продолжается теперь с ревизионистской волей таких важных стран, как Китай, в направлении переопределения правовой и политической структуры международной системы.

Одним из событий, которое является подходящим примером реализации метаморфозы в международном правовом порядке, является совместное письмо Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Исламской Республики Иран, которое обладает выдающимся правовым статусом, адресованное Председателю Совета Безопасности ООН и Генеральному секретарю организации. Ссылаясь на основополагающие принципы международного права, включая принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела, они четко заявили: «Они не признают односторонние и экстерриториальные санкции против Ирана».

Эти три страны, продолжая это дипломатическое письмо, которое демонстрирует беспрецедентную стратегическую конвергенцию на международной арене, в другой части этого официального документа заявили Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии, что «ввиду истечения установленного срока в резолюции 2231 Совета Безопасности, с точки зрения международного права, нет больше необходимости в продолжении протоколов, вытекающих из СВПД (JCPOA)». Этот шаг указывает на нелегитимность санкций с точки зрения этих стран и подчеркивает приоритет общего международного права над конкретными соглашениями.

Это трехстороннее согласование, которое было достигнуто в рамках принципов Устава Организации Объединенных Наций и в направлении противодействия односторонности, является неоспоримым свидетельством ускоряющегося перехода от прежнего гегемонистского порядка к новой многополярной системе в сфере международных отношений. Этот преобразующий процесс, который ускорился во время президентства Трампа и обострения односторонней политики Вашингтона, теперь продвигается с большей силой.

Важным вопросом является то, что в этой ситуации, когда основы старого порядка рушатся, а новая многополярная структура закрепляется, для Исламской Республики Иран, как ключевого игрока в Западной Азии, появилась величайшая историческая возможность, чтобы, используя эти структурные изменения, быстро и успешно пройти решающий поворот современной истории и закрепить свою позицию в качестве выдающейся региональной державы.

Между тем, хотя многие аналитики говорят о последствиях и результатах навязанной 12-дневной сионистской войны против Сопротивления, похоже, что эта военная агрессия стала стратегической ошибкой для американо-сионистской оси.

Ошибка, в которой враги Исламской Республики, разработав эту операцию, невольно сыграли роль в превращении потенциальной мощи Ирана в фактическую и объективную мощь на военной и региональной арене, и был получен полностью обратный результат первоначальным представлениям еврейско-американской оси.

Вследствие этого события мир хорошо осознал, что Исламская Республика Иран является единственным региональным игроком, обладающим необходимой способностью и потенциалом для противостояния гегемонистским чрезмерным требованиям. Это успешное сопротивление не только ознаменовало поражение прежнего порядка под руководством США в регионе Западной Азии, но и доказало мировому сообществу, что Исламский Иран, обладая национальной волей, военной мощью и региональным влиянием, имеет потенциал для того, чтобы играть роль «оси стабильности и мощи в неспокойном регионе Ближнего Востока». Это преобразование переопределяет новую позицию Ирана в региональных и международных уравнениях.