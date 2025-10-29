Раскрытие секретной миссии эмиратских офицеров в Газе

По сообщению информационного агентства «Абна», йеменское агентство Саба со ссылкой на источники безопасности сообщило, что эмиратские офицеры, дислоцированные в Шабве и Эр-Рияне в Йемене, отправились в Сектор Газа для сотрудничества с сионистским режимом.

Согласно этому сообщению, упомянутые эмиратские офицеры имеют задачу в течение 45-дневного периода обучить наемников, связанных с сионистским режимом, работе с современным боевым снаряжением.

Указанные источники уточнили, что среди этих эмиратских офицеров есть и те, кто также активно работает в Эмиратском Красном Полумесяце. Их миссия та же, что они выполняют в Йемене для организации наемников.

Они заявили, что наемники, связанные с сионистским режимом, планируют сформировать различные группы для участия в войне против палестинских боевых сил в Секторе Газа.