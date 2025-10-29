Amnesty International: Удар США по тюрьме в Йемене, вероятно, является военным преступлением

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», Amnesty International призвала провести расследование воздушного удара США по тюрьме в Йемене в апреле прошлого года и подчеркнула, что этот удар может быть расценен как военное преступление.

28 апреля прошлого года американские истребители, нарушив воздушное пространство Йемена, подвергли бомбардировке провинцию Саада на севере страны. В ходе этих атак была также обстреляна тюрьма, находившаяся под контролем сил «Ансаруллах», в результате чего погибли более 60 африканских мигрантов, содержавшихся в этой тюрьме. Эта тюрьма была известна как место содержания нелегальных мигрантов.

При этом американские военные власти не предоставили никаких объяснений причин нападения на эту тюрьму.

Amnesty International заявила, что эти атаки были совершены при отсутствии какой-либо конкретной военной цели в указанной тюрьме, и что согласно международному праву, нападения на больницы и тюрьмы запрещены.

Заместитель директора по Ближнему Востоку и Северной Африке в этой организации подчеркнул: «Трудно поверить, что Соединенные Штаты не знали, сколько человеческих жертв повлечет за собой это нападение».