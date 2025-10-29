«Попытки самоубийства» в сионистской армии в 7 раз превышают число самоубийств

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Нашру», официальный отчет на оккупированных территориях сообщил о резком росте числа попыток самоубийства среди сионистских военнослужащих за последние 18 месяцев, что является беспрецедентным признаком обострения психологического кризиса в израильской армии.

В отчете, опубликованном Исследовательско-информационным центром Кнессета по просьбе члена парламента Офера Кассифа, зафиксировано 279 попыток самоубийства в период с января 2024 года по июль 2025 года. Это означает, что на каждый случай самоубийства приходится семь попыток самоубийства за тот же период времени.

В отчете отмечается, что регулярный сбор данных об этом явлении начался в 2024 году, и согласно официальной статистике, 12% попыток самоубийства были описаны как «серьезные», в то время как 88% были сочтены «средними».

В отчете также представлены долгосрочные данные о случаях самоубийств, показывающие, что 124 сионистских военнослужащих совершили самоубийство в период с 2017 года по июль 2025 года, из которых 68% были солдатами срочной службы, 21% — резервистами и 11% — кадровыми военными.

В отчете отмечается значительный рост числа самоубийств среди резервистов с 2023 года, что увеличило их долю в общем ежегодном числе самоубийств в Израиле.

Согласно отчету, в сионистской армии наблюдается «тревожный скачок» в уровне самоубийств среди военнослужащих. Имеющиеся данные показали, что только 17% военнослужащих, пытавшихся покончить с собой, встречались с офицером по психическому здоровью за два месяца до инцидента, что указывает на слабость последующего наблюдения и поддержки внутри воинских частей.