После гибели 100 палестинцев: Тель-Авив заявил о прекращении атак на Газу

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», армия сионистского режима заявила, что прекратила свои массированные атаки, которые начались прошлой ночью против Сектора Газа.

Представитель армии этого режима заявил, что процесс реализации прекращения огня возобновлен.

Это происходит на фоне того, что корреспондент телеканала «Аль-Маядин» сообщил о гибели более 100 человек в результате этих атак.

Истребители сионистского режима начали волну атак на этот анклав прошлой ночью под ложными предлогами. За это время были зафиксированы десятки случаев бомбардировок различных районов Сектора Газа.