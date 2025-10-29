Ас-Судани: Иран — важная и влиятельная страна

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на иракское агентство ВАА, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил во вторник, что без справедливого решения палестинского вопроса регион останется нестабильным и события будут повторяться.

Относительно плана президента США Дональда Трампа по Газе он сказал, что поддерживает этот план.

Ас-Судани, заявив, что Иран является важной и влиятельной страной, подчеркнул, что с ней следует взаимодействовать с уважением и посредством прямого диалога.

Премьер-министр Ирака пояснил, что отношения Ирака с США должны основываться на партнерстве, а не на односторонних решениях.

Отметив, что ИГИЛ больше не представляет большой угрозы в Ираке, он сказал, что, по оценкам Министерства обороны, от 400 до 500 боевиков ИГИЛ находятся на границах Сирии и на северо-востоке Ирака.

Ас-Судани подчеркнул, что небольшое воинское подразделение американских военных советников останется на базе Айн аль-Асад для наблюдения за сирийскими границами.

Он добавил, что Ирак начал сотрудничество в области безопасности с новыми властями Сирии в сферах борьбы с терроризмом и наркотиками.