Сардар Нагди: Военный потенциал Ирана расширяется в соответствии с потребностями на фронтах сражений

По сообщению информационного агентства «Абна», бригадный генерал Сардар «Мохаммад Реза Нагди» в интервью, сославшись на развитие ракетного потенциала Исламской Республики Иран с целью противодействия любым враждебным действиям сионистского режима, заявил: Наш сегодняшний ракетный потенциал, несомненно, гораздо сильнее, чем во время 12-дневной войны.

Сардар Нагди продолжил: Наш оборонный потенциал опирается на отечественное вооружение, и поэтому с каждым днем мы наблюдаем новые явления в сфере обороны.

Бывший заместитель координатора КСИР, указывая на важность обладания передовыми средствами для противодействия врагам, добавил: Наше вооружение обновлено, и наш оборонный потенциал не находится в застое.

Сардар Нагди отметил: По мере продвижения вперед, оборонный потенциал Исламской Республики Иран обновляется с большими возможностями, и этот вопрос осуществляется в соответствии с текущими условиями.

Бывший заместитель координатора КСИР, заявив, что для противодействия угрозам врагов мы должны использовать обновленное оборудование и технологии, сказал: Военный потенциал Ирана расширяется в соответствии с потребностями боевых частей на фронтах сражений.