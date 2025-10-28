Реакция Китая на встречу Трампа с премьер-министром Японии

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на китайскую газету Global Times, «Го Цзякунь», пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, во вторник в ответ на акцент президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити на расширении военного сотрудничества, заявил: Азиатско-Тихоокеанский регион является ареной для мирного развития. США и Япония должны, в процессе развития своих двусторонних отношений и сотрудничества в области безопасности, способствовать миру и стабильности в регионе, а не наоборот.

Этот китайский чиновник заявил, что, учитывая историю военной агрессии Японии в современную эпоху, военные и оборонные действия этой страны всегда тщательно отслеживались соседними азиатскими странами и международным сообществом.

Он призвал Японию понять озабоченность соседних стран в области безопасности и сказал: Мы призываем Токио глубоко задуматься о своих прошлых действиях, идти по пути мирного развития и завоевать доверие азиатских стран практическими действиями.