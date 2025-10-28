  1. Home
  2. Новости Америки

Раскол среди голландских ультраправых; Опасения мусульман по поводу победы «Вилдерса»

28 октября 2025 - 13:27
News ID: 1743795
Source: ABNA
Раскол среди голландских ультраправых; Опасения мусульман по поводу победы «Вилдерса»

Выборы в Нидерландах, которые состоятся в среду, проходят на фоне опасений мусульман страны по поводу победы партии Герта Вилдерса, выступающего против Корана.

Как сообщает информационное агентство ABNA, британская газета Guardian в репортаже под заголовком «Открытая враждебность в отношении мусульман стала нормой» написала: Мусульмане в Нидерландах обеспокоены растущим влиянием ультраправых и ужесточением риторики политиков в отношении иммигрантов и меньшинств по мере приближения всеобщих выборов в стране.

Guardian, ссылаясь на то, что голландские политики нацелились на мусульман, просителей убежища и другие меньшинства для привлечения голосов, добавила: Завтрашние выборы стали важным испытанием для оценки демократических ценностей и голландской идентичности.

На предыдущих выборах Партия свободы под руководством Вилдерса удивила страну, получив наибольшее количество голосов и сформировав хрупкую коалицию, которая продержалась всего 11 месяцев.

Выборы в Нидерландах в среду проходят на фоне того, что Ингрид Коенради, лидер партии «JA21», одной из правых партий страны, вышла из коалиции с Вилдерсом.

Согласно отчету Bloomberg, ожидается, что Коенради сможет оттянуть часть голосов неоконсерваторов Нидерландов из корзины Вилдерса.

Your Comment

You are replying to: .
captcha