Раскол среди голландских ультраправых; Опасения мусульман по поводу победы «Вилдерса»

Как сообщает информационное агентство ABNA, британская газета Guardian в репортаже под заголовком «Открытая враждебность в отношении мусульман стала нормой» написала: Мусульмане в Нидерландах обеспокоены растущим влиянием ультраправых и ужесточением риторики политиков в отношении иммигрантов и меньшинств по мере приближения всеобщих выборов в стране.

Guardian, ссылаясь на то, что голландские политики нацелились на мусульман, просителей убежища и другие меньшинства для привлечения голосов, добавила: Завтрашние выборы стали важным испытанием для оценки демократических ценностей и голландской идентичности.

На предыдущих выборах Партия свободы под руководством Вилдерса удивила страну, получив наибольшее количество голосов и сформировав хрупкую коалицию, которая продержалась всего 11 месяцев.

Выборы в Нидерландах в среду проходят на фоне того, что Ингрид Коенради, лидер партии «JA21», одной из правых партий страны, вышла из коалиции с Вилдерсом.

Согласно отчету Bloomberg, ожидается, что Коенради сможет оттянуть часть голосов неоконсерваторов Нидерландов из корзины Вилдерса.