Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на BBC English, Дональд Трамп во время выступления на американской военной базе в Японии заявил, что «если мы вступим в войну, мы в ней победим».

Он заявил, что флаг Америки поднят по всему миру, и в то же время сказал: «Это наше право называть Мексиканский залив Американским заливом».

Этот американский чиновник заявил, что Америка во всем первая, и добавил: «Мы первые во всем, от экономики до политики, войны и мира, и мы должны оставаться первыми».

Трамп объяснил инфляцию, безработицу и экономические проблемы Америки четырьмя годами пребывания демократов в Белом доме и сказал: «Как он навел порядок в экономике в свой первый президентский срок, так он улучшит ситуацию с инфляцией, безработицей и низкими зарплатами».

Президент США похвалил свою тарифную политику и сказал: «Тарифы были феноменальными и принесли Америке триллионы долларов. Никто не понимал тарифы так, как я. Тарифы привели к тому, что люди приехали в Америку и потратили суммы, которых мы никогда не видели».

Трамп также назвал тарифы фактором, который помог «предотвратить многие войны», и привел в пример напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном в начале этого года.

Он сказал: «Мы сделали так, что Япония заработала много денег, и это нормально, потому что они сделали крупные инвестиции в Америке».

Трамп заявил, что премьер-министр Японии ранее сообщил ему, что компания Toyota планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в строительство заводов по всей территории Соединенных Штатов.