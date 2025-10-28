Трамп не исключил выдвижения своей кандидатуры на третий президентский срок в США!

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Reuters, президент США Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок и заявил, что «хотел бы это сделать»; это происходит на фоне усиления давления с целью положить конец второму по продолжительности закрытию федерального правительства США, когда миллионы американцев рискуют потерять продовольственную помощь, федеральные служащие не получили свою первую полную зарплату, а частые задержки рейсов нарушили графики поездок.

Тем не менее, Трамп отверг идею баллотироваться на пост вице-президента в 2028 году – предложение, которое некоторые его сторонники выдвинули как способ обойти конституционное ограничение на два президентских срока. На борту самолета «Борт номер один» по пути из Куала-Лумпура в Токио во время своего пятидневного азиатского турне он сказал журналистам: «У меня нет запрета на это, но я не буду этого делать. Мне кажется, это очень обманчиво. Да, я это исключаю, потому что это слишком обманчиво. Я не думаю, что людям это понравится. Это неправильно».

Отвечая на вопрос о возможности баллотироваться на третий президентский срок, Трамп также сказал: «Я хотел бы это сделать. У меня лучшие рейтинги. Не исключаю ли я этой возможности? Ну, вы должны сказать мне».

Он похвалил своего заместителя, вице-президента Джей Ди Вэнса, а также Марко Рубио, своего министра иностранных дел, как сильных кандидатов в президенты и сказал: «Если они сформируют команду, она будет неостановимой. Я действительно так думаю. У нас есть фантастическая команда, чего нет у демократов».

Согласно Двадцать второй поправке к Конституции США, никто не может быть избран президентом более двух раз. Некоторые сторонники Трампа предложили, чтобы он баллотировался в качестве вице-президента, а затем вернулся к власти после отставки президента-республиканца. Однако эксперты по правовым вопросам считают, что этот шаг юридически неприемлем.

В марте Трамп сказал CNBC, что он «вероятно» не будет баллотироваться снова, но позже подчеркнул, что он «не шутит» по поводу такой возможности.

Новые заявления и утверждения Трампа прозвучали на фоне того, что закрытие правительства США вступило в свою третью неделю, а республиканцы и демократы до сих пор не достигли соглашения по бюджету. Около 1,4 миллиона федеральных служащих остаются без зарплаты, и многие службы приостановлены. Трамп, который стремился сократить численность федеральных служащих с момента своего возвращения к власти, использовал этот бюджетный тупик в Конгрессе для продвижения своих планов по дальнейшему сокращению и уменьшению штата.