  1. Home
  2. Новости Америки

Трамп не исключил выдвижения своей кандидатуры на третий президентский срок в США!

28 октября 2025 - 13:26
News ID: 1743793
Source: ABNA
Трамп не исключил выдвижения своей кандидатуры на третий президентский срок в США!

Президент США вновь заявил о своем желании баллотироваться на третий президентский срок, что юридически невозможно.

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Reuters, президент США Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок и заявил, что «хотел бы это сделать»; это происходит на фоне усиления давления с целью положить конец второму по продолжительности закрытию федерального правительства США, когда миллионы американцев рискуют потерять продовольственную помощь, федеральные служащие не получили свою первую полную зарплату, а частые задержки рейсов нарушили графики поездок.

Тем не менее, Трамп отверг идею баллотироваться на пост вице-президента в 2028 году – предложение, которое некоторые его сторонники выдвинули как способ обойти конституционное ограничение на два президентских срока. На борту самолета «Борт номер один» по пути из Куала-Лумпура в Токио во время своего пятидневного азиатского турне он сказал журналистам: «У меня нет запрета на это, но я не буду этого делать. Мне кажется, это очень обманчиво. Да, я это исключаю, потому что это слишком обманчиво. Я не думаю, что людям это понравится. Это неправильно».

Отвечая на вопрос о возможности баллотироваться на третий президентский срок, Трамп также сказал: «Я хотел бы это сделать. У меня лучшие рейтинги. Не исключаю ли я этой возможности? Ну, вы должны сказать мне».

Он похвалил своего заместителя, вице-президента Джей Ди Вэнса, а также Марко Рубио, своего министра иностранных дел, как сильных кандидатов в президенты и сказал: «Если они сформируют команду, она будет неостановимой. Я действительно так думаю. У нас есть фантастическая команда, чего нет у демократов».

Согласно Двадцать второй поправке к Конституции США, никто не может быть избран президентом более двух раз. Некоторые сторонники Трампа предложили, чтобы он баллотировался в качестве вице-президента, а затем вернулся к власти после отставки президента-республиканца. Однако эксперты по правовым вопросам считают, что этот шаг юридически неприемлем.

В марте Трамп сказал CNBC, что он «вероятно» не будет баллотироваться снова, но позже подчеркнул, что он «не шутит» по поводу такой возможности.

Новые заявления и утверждения Трампа прозвучали на фоне того, что закрытие правительства США вступило в свою третью неделю, а республиканцы и демократы до сих пор не достигли соглашения по бюджету. Около 1,4 миллиона федеральных служащих остаются без зарплаты, и многие службы приостановлены. Трамп, который стремился сократить численность федеральных служащих с момента своего возвращения к власти, использовал этот бюджетный тупик в Конгрессе для продвижения своих планов по дальнейшему сокращению и уменьшению штата.

Your Comment

You are replying to: .
captcha