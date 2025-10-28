Призыв Байдена к народу США противостоять Трампу

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Associated Press, Джо Байден, выступая на конференции в Институте Эдварда Кеннеди, назвал президентство Дональда Трампа «темными днями» и призвал американцев не поддаваться нападкам на свободу слова и попыткам расширить полномочия президента.

Заявив, что США нуждаются в дееспособном Конгрессе, независимой судебной власти и президенте с ограниченными полномочиями, он добавил: «Учитывая самое длительное закрытие федерального правительства, Трамп использует эту ситуацию для осуществления большей власти».

Напомнив о протестах федеральных служащих и всех ученых и художников, которые выступили против угроз администрации Трампа, Байден сказал: «Ведущие ночных шоу продолжают освещать светом свободу слова, даже если их карьера находится под угрозой».

Бывший американский чиновник также выразил признательность избранным должностным лицам-республиканцам, которые голосовали против или выступали против политики администрации Трампа, и добавил: «История Америки — это не сказка, и за последние 250 лет она всегда была местом конфликта между опасностью и возможностью».

В заключение своей речи он призвал народ Америки восстать против администрации Трампа.