Спекуляции о возможном преемнике Нетаньяху

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Россия аль-Яум», Йоси Коэн, бывший глава разведывательной службы сионистского режима, известной как Моссад, на открытии музея в Нью-Йорке заявил, что в то время, когда он был главой этой службы, Нетаньяху сказал ему, что он станет его преемником.

Коэн добавил: «Я пошел к Нетаньяху и спросил его, были ли его слова серьезными, и он сказал "да". Это произошло в 2018 или 2019 году. Моя жена тогда сказала, что "нет, мы не будем входить в эту область", но я считаю, что после операции 7 октября («Потоп Аль-Аксы») все радикально изменилось, и нам нужны новые лидеры. Поэтому нельзя исключать эту возможность».

Он упомянул подписание соглашения о прекращении огня с ХАМАС и сказал, что это соглашение было ценой за освобождение сионистских пленных.

Относительно Катара Коэн также сказал, что Тель-Авив должен принять решение о полном разрыве всех отношений с этой страной после возвращения сионистских пленных, поскольку у него нет реальных отношений с Катаром.